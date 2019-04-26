İlaca zam beklentisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç sektörünün fiyatlara zam yapılması için talepte bulunduğunu ve söz konusu teklifin birkaç hafta içinde değerlendirileceğini söyledi.İlaç fiyatlarına şubat ayında yüzde 26,2 zam yapılmıştı.





Habertürk’ün haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada bazı ilaçların bulunmadığı iddialarını değerlendirdi. Birçok ilacın eşdeğeri bulunduğunu, eşdeğeri olan ve ithal bazı ilaçlarda ise ilave fiyat artışı beklentisi olduğunu kaydeden Koca, şubat ayında ilaç fiyatlarına yüzde 26.2 oranında zam yapıldığını vurguladı.





23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, her yıl mart ayının sonunda sektörün beklentilerini de alarak, ilgili komisyonun uygun gördüğü ilaçlarda bir düzenleme yapıldığını belirtti. Koca, Haymana’da bu amaçla sektör temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, fiyat düzenlemesi yapılacak ilaçların birkaç hafta içinde belli olacağını söyledi. Koca, ilave fiyat artışı taleplerini değerlendirirken, yurt dışındaki gelişmelere de baktıklarını, örneğin Hindistan’da hammadde fiyatlarında artış yaşandığını, bu değişikliklere bakarak karar verdiklerini söyledi. Koca, “Şu anda hayati olup piyasada olmayan bir ilaç yok" diye konuştu.





YERLİ SMA İLACI





Kamuoyunda uzun süre tartışılan SMA ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamına alınırken, ilaç fiyatlarının aşırı yüksek olduğu tartışmaları da gündeme gelmişti. Bakan Koca, ilacı üreten firmayla iki yıllık anlaşma yaptıklarını, ancak anlaşma gizli olduğu için fiyatı konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi. SMA ilacını yerlileştirmek istediklerini kaydeden Koca, 3 firmanın yerli üretim için devrede olduğunu belirtti.





11 MİLYON AİLEYE AŞI MESAJI





Çocuklardaki aşı korkusu ve anne babaların aşı reddine karşı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Koca, e-nabız üzerinden 11 milyon aileye aşıların önemini anlatan bir mesaj gönderdiklerini anlattı. Koca, şöyle devam etti:“Toplu aşılarda bir korku olduğunu biliyoruz. Bu korkuyu yenmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile uygun ortamlarda toplu değil, tekli olabilecek şekilde aşı yapılmasını organize etmek istiyoruz. Çocuklar için sağlık kartı da devreye girecek. Böylelikle hem göz, kalp, diş gibi taramalarını takip etmek, hem de aşıları takip etmek istiyoruz. Aşı reddinde ise toplumu etkileyecek bir orandan bahsetmiyoruz. Aşıların ithal olması nedeniyle içerikle ilgili tereddütler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de aşıları yerlileştirmeyi çözüm olarak gündeme getirdik. Beş yıl içinde tüm aşıları yerlileştirmek istiyoruz. Tetanos ve difteri aşısı da ağustos ayında ruhsatlandırılmış olacak."



