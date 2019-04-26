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[ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 210 asker için gözaltı kararı
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[ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 210 asker için gözaltı kararı
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26 Nisan 2019 09:17
[ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 210 asker için gözaltı kararı
İstanbul'da 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı olmak üzere görevde olan 210 askere gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
İstanbul'da Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 210 muvazzaf askerin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Gözaltı ve yakalama kararı verilenler arasında 5 albay, 7 yarbay, 14 binbaşı 33 yüzbaşı ve 102 astsubay bulunuyor.
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