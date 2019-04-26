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Çeyrek ve gram altın fiyatlarında büyük artış
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Çeyrek ve gram altın fiyatlarında büyük artış
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26 Nisan 2019 00:29
Çeyrek ve gram altın fiyatlarında büyük artış
Çeyrek altın dolar kurunun artması ile birlikte rekor kırdı. Böylelikle altında son ayların en büyük fiyat artışı meydana gelmiş oldu.
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Altın, arz-talep ve dolar kuru rekorundan sonra yeni bir rekor kırdı.
Haftanın en yüksek seviyelerine çıkan altını fiyatı yüzde 1.71 oranında arttı.
Gram altın 245 TL'yi geçerken, çeyrek altın ise 400 TL'nin üzerine çıktı.
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