Erdoğan ayrılıkçıların özel ilişkilerini ifşa edecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan’ın partisinin kuruluş yıl dönümünde verdiği mesajları yorumladı.





Selvi, önümüzdeki dönem tek gündeminin yeni kurulacak partiler olan Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiden istifa eden ve çalışmalara başladığını duyuran Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na ait bazı özel dosyaları açacağını söyledi.





SELVİ O PLANI DEŞİFRE ETTİ





Selvi, “Erdoğan bazı ilişkileri deşifre edecek. Şimdiye kadar hep onlar konuştu, ama Erdoğan henüz konuşmadı derken bunu kastediyordum." ifadesini kullandı.