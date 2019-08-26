Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ayrılıkçıların özel ilişkilerini ifşa edecek /26 Ağustos 2019 09:31

Erdoğan ayrılıkçıların özel ilişkilerini ifşa edecek

İktidarın vermek istediği mesajları iletmekte kullandığı gazeteci Abdülkadir Selvi'den ilginç iddia

SHABER3.COM

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan’ın partisinin kuruluş yıl dönümünde verdiği mesajları yorumladı. 

Selvi, önümüzdeki dönem tek gündeminin yeni kurulacak partiler olan Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiden istifa eden ve çalışmalara başladığını duyuran Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na ait bazı özel dosyaları açacağını söyledi.

SELVİ O PLANI DEŞİFRE ETTİ

Selvi, “Erdoğan bazı ilişkileri deşifre edecek. Şimdiye kadar hep onlar konuştu, ama Erdoğan henüz konuşmadı derken bunu kastediyordum." ifadesini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ayrılıkçıların özel ilişkilerini ifşa edecek Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:18:48