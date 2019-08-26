45 yıldır bitirilemeyen projeler var

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre “Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu” projesine 1975’te, “Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı” projesine 1976’da, “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaat” projesine 1998’de, “Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu” projesine 1999’da başlandığı kaydedildi. Bu projeler için 30 milyar lirayı aşan maliyet belirlendi. “Hakkâri Yüksekova Havaalanı İnşaatı”, “Rize-Artvin Havalimanı”, “Yozgat Havalimanı”, “Karaman Havalimanı” projeleri de “2019’dan sonraya kalanlar” kısmında yer aldı. 2018 programında, Hakkâri Yüksekova Havaalanı İnşaatı projesinin 2019’da bitmesi hedeflenmişti. “Başlanmayan proje” 2022 yılına atıldı.







Ankara’da yıllardır tartışma yaratan havalimanına metro ulaşımı için bu yıl da adım atılmayacağı görüldü. Bakanlık planlamasına göre 2019’da başlaması gereken ve 2023’te bitirilmesi öngörülen Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı için 7.2 milyar lira bütçe ayrıldı. Metro için 102 adet araç alımı, 25.9 kilometrelik raylı sistem inşaatı planlandı. Ancak 2019 yılı için herhangi bir bütçe öngörülmemesi dikkati çekti. Bakanlık, araç ve ekipman alımında yerli üretim katkı oranının azami düzeyde gözetilmesini istedi.



