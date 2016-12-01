İki ülke anlaştı, Avrupa'da ülkelerin sınırı yeniden çizilecek









Belçika-Hollanda sınırı yeniden çiziliyor. İki ülke karşılıklı olarak toprak alıp verme konusunda anlaştı. Ancak işin ilginç olan yanı, değişilecek toprak parçalarının eşit büyüklükte olmaması.





16 hektarlık 2 arazi verecek olan Belçika, karşılığında Hollanda'dan 3 hektarlık arazi alacak. Anlaşma, iki ülke sınırında yer alan Mmas nehiri yatağının, insan eliyle değiştirilmesinin ardından geldi.





Belçika'nın 1830'da Hollanda'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra, iki ülke arasındaki sınır bu nehri boyunca çizildi. Ancak 1961'de nehir yatağı, ulaşımın daha kolay sağlanması için düzleştirildi.





Avrupada sınır tekrar çiziliyor





Nehrin yeni yatağı Belçika'nın küçük bir toprak parçasının Hollanda tarafında kalmasına neden oldu. Böylece, Hollanda'nın hakimiyetinde olmayan ve Belçika'nın kontrolünde zorlandığı toprak parçası, yasadışı faaliyetlerin merkezi oldu. Bölgede 2012'de başı olmayan bir ceset bulundu.





Belçika'nın bu toprak parçasını kontrol etmekte zorlandığı için Hollanda'ya vermeyi kabul ettiği belirtiliyor. Yeni sınırın 2018'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.





Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders varılan anlaşmanın, sınırların barışçıl yollarla yeniden çizilebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.