Devirmeye gücü yetmez





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad konusundaki ifadelerini değerlendiren İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Resul Senayirad, “Erdoğan'ın Beşar Esad hükümetini yıkmaya gücü yetmez. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Senayirad, Türkiye'nin böyle bir gücü olsaydı, tampon bölge oluşturmada başarılı olurdu" görüşünü dile getirdi.









İranlı General, Türkiye'nin Ürdün'le birlikte Suriye'deki aşırıcı gruplara lojistik destek sağladığını iddia ederek, bu gruplara mali desteğin ise Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapıldığını ileri sürdü.