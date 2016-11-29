İki Türk Askeri Suriye'de kayboldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016 Salı günü saat 15.30 sularında iki silah arkadaşımızla irtibat kesilmiş olup, bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

Bu arada uluslararası haber ajansları Suriye'deki kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre IŞİD iki Türk askerini kaçırdığını duyurdu. IŞİD, bugün akşam saatlarinde El Bab kentinin Batısında yer alan Ed Dana köyü yakınlarında Türk askerlerinin olduğu alana ağır silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı esnasında 2 Türk askerini silahlarıyla birlikte sağ ele geçiren IŞİD, onları alıp hakimiyeti altındaki El Bab kentine götürdü. Askerler daha sonra El Bab kentinden Rakka’ya doğru götürülürken, Türk askeri bölgede alarma geçti.

BİR ASKERİ 30 EYLÜL 2015’TE KAÇIRMIŞTI IŞİD, 30 Eylül 2015 tarihinde de Kilis sınırında Türk askeri Serter Taş’ı kaçırmıştı. Taş halen Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’in cezaevinde tutuluyor.