Samanyolu Haber /Gündem / İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı /21 Haziran 2018 10:14

İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Belçika’da yaşayan ve Brüksel’de oy kullandıktan sonra geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda da ikinci kez oy kullandığına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Şengül E., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

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İki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



'ŞAKA AMAÇLI YAPTIM'

Şengül E., polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, 'yaptığının şaka amaçlı olduğunu' söylemişti.

NE OLMUŞTU?
24 Haziran seçimleri için bir kişinin, hem Belçika hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı iddia edildi.

Bir Ekşisözlük yazarının paylaştığı görsellerde, bir kişinin Facebook hesabı üzerinden hem Belçika'da hem Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı görülüyor.

Adı belirtilmeyen kişi, Facebook hesabında yaptığı paylaşımın altına yapılan "İki kez oy kullanmışsın" yorumuna ise, "Olsun o kadar" diye yazıyor.

Çifte oy kullandığı iddia edilen şahıs, "Maşallah komşum, oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz" diye yazılan bir yoruma da, "Bu seferlik öyle oldu" diye yanıt veriyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven, bu kişinin dün gözaltına alındığını söylemiş ve " Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık" demişti.
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