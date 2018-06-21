İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı

'ŞAKA AMAÇLI YAPTIM'

Şengül E., polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, 'yaptığının şaka amaçlı olduğunu' söylemişti.

NE OLMUŞTU?

24 Haziran seçimleri için bir kişinin, hem Belçika hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı iddia edildi.





Bir Ekşisözlük yazarının paylaştığı görsellerde, bir kişinin Facebook hesabı üzerinden hem Belçika'da hem Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı görülüyor.





Adı belirtilmeyen kişi, Facebook hesabında yaptığı paylaşımın altına yapılan "İki kez oy kullanmışsın" yorumuna ise, "Olsun o kadar" diye yazıyor.





Çifte oy kullandığı iddia edilen şahıs, "Maşallah komşum, oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz" diye yazılan bir yoruma da, "Bu seferlik öyle oldu" diye yanıt veriyor.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven, bu kişinin dün gözaltına alındığını söylemiş ve " Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık" demişti.