Samanyolu Haber /Teknoloji / IGTV ile Instagram'a bir saatlik video özelliği geliyor /21 Haziran 2018 10:17

IGTV ile Instagram'a bir saatlik video özelliği geliyor

Instagram bu hafta piyasaya süreceği Instagram TV (IGTV) ile bir saate kadar video yayınlama özelliği getireceğini açıkladı.

SHABER3.COM


Şu anda platformda en fazla bir dakikalık videolar yayınlanabiliyordu.

IGTV'de yayınlanan videolarda reklam olup olmayacağı ve YouTube gibi diğer platformlarda olduğu üzere yayıncıların para kazanıp kazanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom, bu konuda bir karar vermek için aceleleri olmadığını söyledi.

IGTV'deki videolar portre modunda, yani dikey olarak gözükecek. Systrom, bunun insanların doğal telefon tutuş şeklinden kaynaklandığını açıkladı.

Instagram'da paylaşılan videolarda bir dakika, uygulamanın 'hikayeler' bölümünde yayınlanan videolarda ise 15 saniye sınırı bulunuyor. Bu videolar da normalde 24 saat içinde siliniyor.

IGTV, Instagram'ın içinden erişilmesinin yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da yayınlanacak.

BBC Newsbeat'e konuşan Systrom, insanların televizyon karşısında daha az, telefon başında daha fazla zaman geçirmesi üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi.

IGTV ile getirilecek bir diğer özellik de kullanıcıların bilgisayar üzerinden video yükleyebilmesi olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IGTV ile Instagram'a bir saatlik video özelliği geliyor Sonraki Haber >>

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

İşte Cezaevinden çıkan annelerini karşılarında gören 2 kardeşin sevinci

İşte Cezaevinden çıkan annelerini karşılarında gören 2 kardeşin sevinci

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:59