Samanyolu Haber /Gündem / Gezici'den seçim anketi: İktidar Meclis'te çoğunluğu kaybediyor... Seçim ikinci tura kalıyor... /21 Haziran 2018 10:07

Gezici'den seçim anketi: İktidar Meclis'te çoğunluğu kaybediyor... Seçim ikinci tura kalıyor...

Gezici Araştırma Merkezi son seçim anketini açıkladı...

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Gezici Araştırma Merkezi'nin başkanı Murat Gezici, 24 Haziran'da yapılacak olan çifte seçim için yaptığı son anketi yayınladı. Katılımın yüzde 90 ile rekor kıracağını söyleyen Gezici'ye göre iktidar Meclis'te çoğunluğu kaybediyor, ikinci tura Erdoğan ve İnce kalıyor.



Gezici'nin Twitter'dan paylaştığı ankete göre, 24 Haziran'da partilerin oy yüzdeleri şöyle olacak:

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oy yüzdeleri şöyle olacak:


Gezici, mesajına "İkinci tur kesin, sayın İnce ikinci turda. İktidar Meclis çoğunluğunu kaybetti. Sandığa katılım yüzde 90’la tarihi rekor kırılacak" notunu da düştü.

Gezici'nin verdiği bilgiye göre araştırma,18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 1812 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +/- 2.5 olarak belirtildi.



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