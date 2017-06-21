Samanyolu Haber /Gündem / İki havuz yazarı şimdide yürüyüş için kavga etti.... /21 Haziran 2017 11:00

İki havuz yazarı şimdide yürüyüş için kavga etti....

Daha önce bir kaç defa polemik yaşayan köşe komşusu Ahmet Taşgetiren ile Ahmet Kekeç yine birbirne girdi...

İki havuz yazarı şimdide yürüyüş için kavga etti....

Star yazarı Ahmet Taşgetiren, köşe komşusu Ahmet Kekeç'in dün (20 Haziran 2017) kendisine yönelik olarak kaleme aldığı yazıya "cevap vermeyeceğini" söyledi. "Yazılarımız zaman zaman kimi TV kanalları, internet siteleri ya da yazılı medya tarafından alıntılanıyor" diyen Taşgetiren, sözlerinin devamında "Alıntılayanlar da kendi siyasi duruşlarına malzeme olacak şekilde cımbızlamalar yapıyor, yorumlar katarak kendi okuyucusu nezdinde bir 'Ahmet Taşgetiren imajı' oluşturmaya yöneliyor. Dün bu gazetede çıkan 'Star yazarı neyi destekliyor?' başlıklı yazı da böyle bir nitelik taşıyordu" ifadesini kullandı. 

Kekeç, "Star yazarı neyi destekliyor?" başlıklı yazısında Taşgetiren'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak kullandığı "69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu" ifadesine tepki göstermişti. Kekeç, "Yazık, hakikaten çok yazık" diye yazmıştı.

Burada haftada 5 gün yazıyorum. Bana bu sütun tahsis edildi. Burada kendi düşüncelerimi yazmam için. Her yazının kendi içinde bir mimarisi var. Yazılarımız zaman zaman kimi TV kanalları, internet siteleri ya da yazılı medya tarafından alıntılanıyor. Alıntılayanlar da kendi siyasi duruşlarına malzeme olacak şekilde cımbızlamalar yapıyor, yorumlar katarak kendi okuyucusu nezdinde bir “Ahmet Taşgetiren imajı” oluşturmaya yöneliyor. Bunları önleme imkanım yok. Dün bu gazetede çıkan “Star yazarı neyi destekliyor?” başlıklı yazı da böyle bir nitelik taşıyordu. Ona cevap vermeyeceğim. Sadece pazar günkü “Yürüyüş” yazımı sağduyu ile yeniden okuyun diyebilirim okuyucularıma.
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