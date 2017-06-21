Samanyolu Haber /Dünya / Trump ABD Kongresi’nde elini güçlendirdi /21 Haziran 2017 10:24

Trump ABD Kongresi’nde elini güçlendirdi

ABD’nin Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde, Temsilciler Meclisi üyeleri Tom Price’ın Sağlık Bakanlığına, Mick Mulvaney’in de Beyaz Saray Bütçe Direktörlüğü görevlerine atanmaları ile boşalan milletvekili koltuklarını Cumhuriyetçi Partili adaylar kazandı.

Trump ABD Kongresi’nde elini güçlendirdi



Böylelikle ABD Kongresi’nde iki temsilci koltuğunu daha ele geçirmeyi başaran ABD Başkanı Trump, kongrede elini güçlendirdi.

 Georgia eyaletinde Temsilciler Meclisi koltuğu için yapılan özel seçimi Demokrat Parti adayı Jon Ossoff’a karşı yarışan Cumhuriyetçi Partili Karen Handel, Güney Carolina’da da aynı partiden demokrat aday Archie Parnell’e karşı yarışan Ralph Norman kazandı.

ABD’de Kongresi’ne 14 üye gönderen Georgia’da Kongre Üyesi Tom Price’ın Sağlık Bakanı olmasıyla boşalan 6. bölge için özel seçim yapıldı.

Oyların yüzde 99’unun sayılmasının ardından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Handel oyların yüzde 52.6’sını, Demokrat aday Jon Ossoff da yüzde 47.4’ünü almayı başardı.

Her iki partinin de kazanmayı son derece önemsediği özel seçimde ABD tarihinde Temsilciler Meclisi koltuğu için rekor düzeyde para harcandı.

Georgia seçimleri, en fazla para harcanan kampanyaya sahne oldu. İki aday seçim kampanyası için toplamda 50 milyon dolardan fazla para harcadı.

Güney Carolina eyaletinde de Beyaz Saray’a bütçe direktörü olarak atanan Mick Mulvaney’den boşalan Temsilciler Meclisi koltuğu için yapılan özel seçimi Cumhuriyetçi aday Ralph Norman kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Norman oyların yüzde 51’i aşarken, Demokrat Partili rakibi Archie Parnell’in oyları yüzde 48 civarında kaldı.

İki yılda bir seçim yapılan 438 koltuklu ABD Kongresi’nde 2010 yılından bu yana çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti elinde bulunduruyor. ABD Kongresi için gelecek 6 Kasım 2018’de ABD genelinde seçim yapılacak.
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