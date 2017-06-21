İzmir'de AVM'de büyük yangın

İzmir'in Bergama ilçesindeki bir alışveriş merkezinde belirlenemeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktığı duyuruldu.





İzmir Karayolu Küçükkaya Mevkii'nde bulunan Olympos Alışveriş Merkezi'nde, bugün sabaha karşı, mobilya mağazasında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 1 kahve dükkanı ile 3 ayrı mobilya mağazası bulunan 4 işletmeli, 2 katlı AVM'den yükselen dumanları görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.





İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bergama, Kınık ve Dikili'den itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi.





Çalışma başlatan ekipler, yangının bitişikteki diğer AVM'ye sıçramasını engelledi.





Ancak yangın çıkan AVM'deki 4 işletmeden 3'ü tamamen, biri kısmen yanarak zarar gördü.





Yangında ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.