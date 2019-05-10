Samanyolu Haber /Gündem / İki çocuğu istismar eden zanlı serbest bırakıldı /10 Mayıs 2019 12:37

İki çocuğu istismar eden zanlı serbest bırakıldı

Antalya'da biri kız, 2 çocuğu iş yerine kilitleyip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.F. serbest bırakıldı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Deniz mahallesinde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F. adlı kişi, iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu.

Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F.'nin kendisini dükkana kilitleyip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

KAYIP ÇOCUK İŞ YERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, geçen 6 Mayıs'ta iş yerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı.

Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosuna teslim edildi.

İşlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.F., ifadesinin ardından 9 Mayıs'ta akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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