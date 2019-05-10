Köfteyi AKP Kadın Kolları yemiş, parasını belediye ödemiş

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiğine dair bir harcama skandalı da Kırşehir Belediyesi'nde ortaya çıktı.





31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Ekicioğlu göreve gelir gelmez AKP'den devraldığı belediyenin borcunu binaya astı.





AKP 462 MİLYON TL BORCUN ORTAYA ÇIKMASINDAN RAHATSIZ OLDU





Halka hesap vermekten rahatsız olana AKP’li meclis üyeleri, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun hizmet binası dışına astırdığı 462 milyon TL tutarındaki borç afişinin indirilmesini talep etti.





Başkan Ekicioğlu ise bu talebe, “Biz şeffafız. Açıklarsam kimse yerinden kalkamaz. Kimse meclisten kalkamaz. İnsan yediği yemeyin parasını belediyeye ödettirmez.” sözleriyle cevap verdi.





Selahattin Ekicioğlu (sağda), Kırşehir Belediye Başkanlığı mührünü 1 Nisan'da AKP'li Yaşar Bahçeci'den devralmıştı.





“YAZIK DEĞİL Mİ TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINA”





Ekicioğlu'nun seçimden hemen önce belediye bütçesinden yapılan harcamaları anlattığı kısımlar dudak uçaklattı.





Ekicioğlu , “Herkes yazdırmış. A müdür yemiş gitmiş, B başkan içmiş gitmiş. Böyle bir mantık olur mu ya? Bu da tam seçim döneminde veyahut toplu yemekler verilmiş. Kırşehir Belediyesi’nin 3'üncü (mart) ayına bakın 15 lira harcıyorsak 30 lira harcamışız. Yazık değil mi tüyü bitmemiş yetimin hakkına?” diye sordu.





“PARTİNİZE LÜTFEN SÖYLEYİN BORÇLARINI ÖDESİNLER”







AKP’nin Kadın Kolları’nın, Gençlik Kolları'nın yemek yiyip ödemeyi belediye adına yazdırdıklarını da sözlerine ekleyen Ekicioğlu, bu durumun ahlakî olmadığını söyledi,





AKP'li meclis üyelerine hitaben, “Bir partinin gençlik kolları yemek yer gider mi oradan? Yahu, 3 bin lira 5 bin lira, Kadın Kolları yer gider mi?" sorusunu yönelten Ekicioğlu, "Partinize lütfen söyleyin borçlarını ödesinler." dedi.





BELEDİYE O PARALARI FAİZİ İLE TAHSİL EDECEK





Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, isim vermeden AKP teşkilatları adına 200 bin lira civarında usule aykırı harcama tespit ettiğini ve ödeme kimin adına yapılmışsa o kişiye ya da kuruma zimmet çıkaracağını kaydetti.



