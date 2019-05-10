Ankara’da Siyah Transporter’la kaçırıldı 80 gündür haber yok...





32 yaşındaki Mustafa Yılmaz, özel hastanelerde çalışan genç bir Fizyoterapist. KHK’yla ihraç edilen eşi Sümeyye Yılmaz ise Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde araştırma görevlisiydi.





19 Şubat 2019 sabahı 07:24’te evinden çıktı ve bir daha Mustafa Yılmaz’dan haber alınamadı. Yılmaz'ın Mustafa Yılmaz’ın Ankara’da Siyah Transporter’la kaçırılan KHK mağdurları arasına katıldı. Yakınları Ankara'da çalmadıkları kapı kalmadı. Hatta Sümeyye Yılmaz’ın, eşi Mustafa Yılmaz’ı bulmak için verdiği mücadeleye ve bireysel çabalarıyla elde ettiği delillere rağmen Ankara Cumhuriyet Savcılığı “kovuşturmaya yer olmadığı” kararını vererek dosyayı kapattı. Ancak Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verirken soruşturmanın devam etmesine karar vermişti





Ailesi tarafından açılan sosyal medya hesabından Mustafa Yılmaz'ın 80 gündür kayıp olduğu ancak herhangi bir şey yapılmadığı duyuruldu.







Mustafa Yılmaz'ın ailesinin mesajını paylaşan İnsan hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fidancı 'Kayıplar haftası'na vurgu yaptı.













Dünya'da ve özellikle Avrupa'da 1996 yılından bu yana 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası olarak çeşitli etkinlikler yapılır. Türkiye'de de Mustafa Yılmaz gibi onlarca kişi sokaktan kaçırıldı ve kendisinden haber alınamıyor. Ayrıca 12 Eylül'den bu yana çeşitli sebeplerle gözaltına alınıp bir daha kendisinden haber alınamayan yüzlerce kayıp var.









Mustafa Yılmaz'a ne oldu?





Mustafa Yılmaz, kaçırılmadan önce gözaltına alınmış, tutuklanmış hatta hüküm almış bir isim. Buna rağmen kaçırılması oldukça dikkat çekici bir durum.

15 Temmuz’dan sonra Bank Asya’da hesabı bulunduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 1 Ekim 2018’de gözaltına alınıp tutuklandı. 100 günlük tutukluluğunun ardından 8 Ocak 2019’da 6.5 yıl hapis cezası verilerek Yargıtay sürecini tutuksuz beklemek üzere tahliye edildi. Tahliyesinden 42 gün sonra 19 Şubat 2019 sabahı kaçırıldı.



