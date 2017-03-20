İki bakandan örnek atama!

Akrabalarını devlette müdür yaptılar





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, birbirlerinin akrabalarını karşılıklı olarak kendi kurumlarına atadı. Bakan Faruk Çelik'in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu genel müdür; Bakan Faruk Özlü'nün ağabeyi Hasan Özlü ise müsteşar yardımcısı oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu, geçtiğimiz ay Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü oldu.















FARUK ÇELİK, FARUK ÖZLÜ'NÜN AĞABEYİNİ ATADI





Gıda Bakanı Faruk Çelik, Bilim Bakanı Faruk Özlü'nün ağabeyi Hasan Özlü'yü müsteşar yardımcılığına getirdi.





ÖNCE DAİRE BAŞKANI OLDU…





Bakan Çelik'in oğlu ile Büyükhatipoğlu'nun kızı geçtiğimiz yıl ekim ayında dünya evine girmişti.













FARUK ÖZLÜ, ‘DÜNÜR' JESTİYLE KARŞILIK VERDİ





Bilim Bakanı Faruk Özlü de bakan adaşı Faruk Çelik'in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu'nu genel müdür yaptı.





Devlet Su İşleri'nde (DSİ) Daire Başkanlığı ve Başmüfettiş görevinde bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün ağabeyi Hasan Özlü ise geçtiğimiz hafta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atanmıştı. Hasan Özlü, bu hafta da Tarım Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı vekilliğine getirildi.





Sözcü