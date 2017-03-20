Samanyolu Haber /Gündem / İki bakandan örnek atama! /20 Mart 2017 09:20

İki bakandan örnek atama!

Bilim Bakanı Faruk Özlü, Gıda Bakanı Faruk Çelik’in dünürünü genel müdür olarak atadı. Çelik de Özlü’nün ağabeyini müsteşar yardımcısı yaptı.

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Akrabalarını devlette müdür yaptılar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, birbirlerinin akrabalarını karşılıklı olarak kendi kurumlarına atadı. Bakan Faruk Çelik'in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu genel müdür; Bakan Faruk Özlü'nün ağabeyi Hasan Özlü ise müsteşar yardımcısı oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu, geçtiğimiz ay Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü oldu.



FARUK ÇELİK, FARUK ÖZLÜ'NÜN AĞABEYİNİ ATADI 

Gıda Bakanı Faruk Çelik, Bilim Bakanı Faruk Özlü'nün ağabeyi Hasan Özlü'yü müsteşar yardımcılığına getirdi.

ÖNCE DAİRE BAŞKANI OLDU…

Bakan Çelik'in oğlu ile Büyükhatipoğlu'nun kızı geçtiğimiz yıl ekim ayında dünya evine girmişti.



FARUK ÖZLÜ, ‘DÜNÜR' JESTİYLE KARŞILIK VERDİ 

Bilim Bakanı Faruk Özlü de bakan adaşı Faruk Çelik'in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu'nu genel müdür yaptı.

Devlet Su İşleri'nde (DSİ) Daire Başkanlığı ve Başmüfettiş görevinde bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün ağabeyi Hasan Özlü ise geçtiğimiz hafta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atanmıştı. Hasan Özlü, bu hafta da Tarım Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı vekilliğine getirildi.

Sözcü
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