Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan servisçilere plaka sözü verdi mi? /20 Mart 2017 09:50

Erdoğan servisçilere plaka sözü verdi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da esnafla buluşmasında "Dürüst olacağız, ben size plaka tahdidi sözü vermedim” dedi. Erdoğan "Böyle bir sözüm yok" ifadelerini kullandı. Peki Erdoğan o dönem ne demişti?

Erdoğan'ın servisçilerin plaka talebiyle ilgili dünkü ve bugünkü sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması’na katıldı. 

“BU SİZİN HAKKINIZ DEĞİL”

"Dürüst olacağız, ben size plaka tahdidi sözü vermedim” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bakın burada başkanlar yanımda onlarla da konuştum. Eğer ben size plaka tahdidi sözü verdiysem, o günün konuşmaları, her şey ortada gelin ben bunun arkasında dururum. Böyle bir sözüm yok. Eğer plaka tahdidi dediyseniz, eğer böyle bir adım atılırsa burada en büyük bedeli kim öder? Çocuklarımız, firmalar öder. Ve hak edinmediğiniz bir şeyi kusura bakmayın hak olarak size veremeyiz. Kusura bakmayın.”

“HAYIRLI OLSUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mayıs 2015’te İstanbul’daki esnaf buluşmasında, servisçilerin “Verin plakayı, bırakalım sigarayı” pankartına karşı “Sizden bu sözü aldıktan sonra ben şimdi Büyükşehir Belediye Başkanıma diyorum ki bununla ilgili adımı da siz atacaksınız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı. 
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