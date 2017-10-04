İki asker ölünce ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı istifa etti

geçen yılın temmuz ayında Kidal kasabasındaki bir operasyon sırasında, kaza sonucu 60 milimetrelik bir havan topunun infilak etmesi sonucu iki asker yaşamını yitirdi, bir asker de ağır yaralandı.









Hollanda, Birleşmiş Milletler’nin Mail’de siyasi istikrarı sağlamak amacıyla oluşturduğu uluslararası güce asker desteği veren ülkeler arasında.





Kazayla ilgili olarak Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi’nin (OVV) hazırladığı rapor geçen hafta açıklandı.





Raporda, Mali’deki Hollanda görev kuvvetinin güvenlik konusunda ciddi eksikleri bulunduğu, birliğin tıbbi donanım konusunda da yetersiz olduğu ve sorumluluğun siyasi otoriteye ait olduğu vurgulandı.





Rapor, dün Hollanda meclisindeki genel görüşmede ele alındı. Meclisteki partilerin büyük bölümü Savunma Bakanı Hennis’e sert eleştiriler yöneltti.





‘Ama ben de bir insanım’





Rapor konusunda bakanlığın haziran ayında bilgilendirilmesine karşın, Hennis’in gerekli adımları atmadığı belirtildi.





Hennis, araştırma raporunun açıklanmasının ardından ‘ezbere konuşmakla’ suçlandı.





Hollandalı bakan, “Doğru, tuhaf davrandım. Ama ben de bir insanım” dedikten sonra tüm sorumluluğu üstlenerek istifa ettiğini açıkladı.





Hollanda Genelkurmay Başkanı Tom Middendorp ise Mali’de bazı hatalar yapıldığını ancak, silah arkadaşlarının riske atılmasına izin vermediklerini savundu. ‘İhmalkarlık’ suçlamalarını içine sindiremediğini belirten Mideendorp, görevinden ayrıldığını duyurdu.