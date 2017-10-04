İstanbul'da dolmuş ücretine de zam

Geçtiğimiz ay Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) İstanbul’da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zamdan sonra dolmuş ücetlerine de zam geldi. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasının yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul’da indi- bindi minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı.





Zam bugünden itibaren geçerli olacak.







İNDİ-BİNDİ 2 TL OLDU





İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin yaptığı açıklamada, “İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası’nın yapmış olduğu yeni düzenleme ile Minibüs ve dolmuşlara indi-bindi ücretlerine yüzde 9-11 oranında zam yapıldı. İndi bindi ücreti 1.80 TL’den 2.00 TL’ye çıktı” diye konuştu.





İşte getirilen düzenleme ile indi-bindi Minibüs ücretleri ;













Zam gelmeden önce ise indi-bindi Minibüs ücretleri şu şekildeydi ;







