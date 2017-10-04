Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da dolmuş ücretine de zam /04 Ekim 2017 12:54

İstanbul'da dolmuş ücretine de zam

İstanbul’da indi-bindi minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı

SHABER3.COM

Geçtiğimiz ay Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) İstanbul’da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zamdan sonra dolmuş ücetlerine de zam geldi. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasının yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul’da indi- bindi minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı.

Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

İNDİ-BİNDİ 2 TL OLDU

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin yaptığı açıklamada, “İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası’nın yapmış olduğu yeni düzenleme ile Minibüs ve dolmuşlara indi-bindi ücretlerine yüzde 9-11 oranında zam yapıldı. İndi bindi ücreti 1.80 TL’den 2.00 TL’ye çıktı” diye konuştu.

İşte getirilen düzenleme ile indi-bindi Minibüs ücretleri ;



 Zam gelmeden önce ise indi-bindi Minibüs ücretleri şu şekildeydi ;


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