'İhraç edilen 50 kişi intihar etti, cezaevleri yangın yeri'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerini kapsayan insan hakları ihlallerini raporlaştırdı.





2017 yılı başından beri yaşanan hak ihlallerinde, ilk sırada 1.119 kişinin öldüğü iş cinayetleri yer alıyor.





Artıgerçek‘in haberine göre, hak ihlallerinde ilk sekiz ayda en az 1.924 kişi hayatını kaybetti. Cezaevlerinde artan hak ihlallerine dikkat çeken Tanrıkulu, “OHAL Türkiye’sinin cezaevlerinden çığlıklar yükselmektedir” dedi.





Haberde Tanrıkulu, İnsan Hakları İhlal Raporu’nda 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmaların Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız can kaybına, toplu zorunlu göçlere ve her alandaki hak ihlaline sebep olduğunu belirtti.





‘İHRAÇ EDİLEN 50 KİŞİ İNTİHAR ETTİ’





KHK’lar ile yapılan ihraçlar yüzünden yüzbinlerce kişinin ‘sivil ölüm’e mahkum edildiğinin altının çizildiği raporda, haksızlıklara dayanamayan 50’ye yakın kişinin intihar ettiği belirtilerek şu tespitlere yer verildi:





“Başta cezaevleri olmak üzere yaşamın her alanında ağır saldırı altında olan insan hakları, insanlık onurunun temel kazanımlarıdır. Siyasi iktidar bugün insanlık onuruna kastetmektedir. Özellikle OHAL’le birlikte yüzbinlerce kamu emekçisinin ihraç edilmesi, eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın başlattığı açlık greviyle tüm dünyada duyulmuş ve yoğun bir kamuoyu tepkisi yaratmıştır. Ancak buna rağmen TBMM bünyesinde oluşturulan OHAL komisyonunun etkin bir mekanizma olarak çalıştırılması söz konusu olmamıştır. Haksız bir biçimde kamudan ihraç edilen yüzbinlerce kişi ‘sivil ölüme’ mahkum edilirken, uğradığı haksızlığa tahammül edemeyen 50’ye yakın kişi de intihar ederek yaşamına son vermiştir. Türkiye’de son iki yılda gerek çatışmalar gerekse yargısız infazlar ve iş cinayetleri, kadına yönelik şiddet sonucu binlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu kayıplar maalesef 2017 yılında da aynı hızla, dramatik bir artış göstermektedir.”





‘CEZAEVLERİNDEN ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYOR’





“OHAL Türkiye’sinin cezaevlerinden çığlıklar yükselmektedir” diyen Tanrıkulu, cezaevlerinde ‘sistematik, ağır işkenceler’ yapıldığını, ‘insanlık onurunun ayaklar altına alındığını’ savundu. Hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin aksatıldığını, mahkumların yasalardan kaynaklı haklarından dahi yararlandırılmadığını öne süren CHP’li Tanrıkulu, raporunda şu bilgilere yer verdi:





“Son 8 aylık süreçte cezaevlerinde 8 mahkum hayatını kaybetmiş, en az 367 mahkum işkence ve kötü muameleye maruz kalmış, 605 mahkum bulundukları cezaevlerinden bir başka cezaevine zorla sevk edilmiş, 35 mahkumun da sağlık hakkı ihlal edilmiştir. “İşkence ve kötü muamele gözaltı yerlerinden sokağa taşmıştır. Son 8 ayda en az 480 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kalırken gözaltında bir yurttaş yaşamını yitirmiştir.”