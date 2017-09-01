Erdoğan Macron'un sözlerini çoook yanlış anladı...

Bayram namazı sonrası konuşan Tayyip Erdoğan'a Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un sözleri soruldu. Erdoğan 'Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu Sayın Macron’dan öğrenmek lazım. Görüşme talebinde bulundukları takdirde ben görüşme talebini reddetmem. Dostları çoğaltmak isterim. Ben o dergiye verileni de bir olumsuzluk değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmenin bir artı değer olduğunu düşünüyorum." dedi





MACRON NE DEMİŞTİ?





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine verdiği röportajda bir dünya lideri olmanın göründüğü kadar 'havalı' olmadığını söylemişti. Macron, buna örnek olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 10 günde bir görüşmek zorunda kalmasını göstermişti.