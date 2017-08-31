Halkbank korkulu dava öncesi milyonluk lobi şirketi tuttu

Washingtonhatti.com sitesinden İlhan Tanır'ın haberine göre Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla davalarının önemli bir aktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Halkbankası’nın Trump’a yakınlığı ile bilinen Ballard Partners’i lobici olarak kiraladığı ortaya çıktı.

Ballard Partners ise Nisan ayında eski Kongre üyesi ve Kongre’deki Türk-ABD Dostluk Grubunu kurucularından Robert Wexler’i bünyesine katmıştı.

Wexler uzun süredir başkentteki toplantılara katılıyor ve AKP hükümeti lehine yaptığı konuşmalarla hatırlanıyor. Wexler, Kongre’den ayrıldıktan sonra Obama yönetiminde çalışacağı beklenmiş ama bu beklenti hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Wexler S.Daniel Abraham Center for Middle East Peace düşünce kuruluşunda geçtiğimiz yıllarda başkan olarak görev yaptı.





Halkbankası 1.5 milyon dolar ödeyecek





Ballard Partners daha önce, Mayıs 19, 2017 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’ni de müşteri olarak lobi yaptığı listeye eklemişti. Ballard Türkiye’den yıllığına 1.5 milyon dolarına anlaştı. Şimdi Halkbankası’nın Ballard’a yine aylığı 125 bin dolardan yıllık 1.5 milyon dolar ödeyeceği öğrenildi. Böylece Türkiye Cumhuriyet ile Halkbankası aynı lobiciyi yıllık 3 milyon dolar para ödeyecekler. (Lobici listenin tümü aşağıda)





The Daily Caller’den Chuck Ross’a göre Halkbankası ve Türkiye’nin lobicisi Ballard Florida’da Trump’a büyük miktarda seçim bağışı toplamasıyla biliniyordu. Ballarda ayrıca Başkanlık geçiş dönemi komitesi üyeliği yapmıştı.





Zarrab davasının iddianamelerinde Halkbankası önemli bir aktör olarak geçiyordu ve bir devlet bankası olarak İran’a konan ambargoların delinmesinde önemli roller oynadığı ifade ediliyordu.





Mart ayı sonunda tutuklanan Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ise banka bir adım daha merkeze taşındı. Atilla’nın Zarrab ile birleştirilen iddianamesinde ise Halkbank’a tekrar atıf yapılmış, Atilla’nın bankadaki pozisyonunu kullanarak, İran ambargolarını deldiği anlatılmış, Halkbankası da böylece ağır bir suçlamaya maruz kalmıştı.







Atilla’nın kefaletle serbest kalma talebi hatırlanacağı gibi federal yargıç Richard Berman tarafından reddedilmişti.





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