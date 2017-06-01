Samanyolu Haber /Gündem / IFLC Romanya Programı, Cuma akşamı MC TV'de! /01 Haziran 2017 15:34

IFLC Romanya Programı, Cuma akşamı MC TV'de!

Sevgi çocukları, dünyadaki baskı, zulüm ve savaşlara inat; barış, kardeşlik ve insanlık için el ele vermeye devam ediyor.

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Bu yıl 15.’si düzenlenen IFLC Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin Romanya durağı, bu mesajların yoğun işlendiği muhteşem bir gösteriye sahne oldu.

İlk kez açık havada kurulan IFLC sahnesinde, iyiliğin kötülüğe galibiyeti, görsel performansla anlatıldı.

Zulüm altında inleyenler ve yakınları, dokunaklı türkülerle teselli edildi.

Bükreş'te gerçekleştirilen IFLC Romanya Programı 2 Haziran Cuma akşamı Türkiye saatiyle 23:00'te, Avrupa saatiyle 22:00'de MC TV, Merih FM ve IFLC Youtube kanalı ile MC TV ve Merih FM'in iOS ve Android uygulamalarında!

MC TV frekans bilgileri

Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6
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