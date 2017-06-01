Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet okulu öğrencisi gittiği Irak'taki patlamada hayatını kaybetti /01 Haziran 2017 15:57

Hizmet okulu öğrencisi gittiği Irak'taki patlamada hayatını kaybetti

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan Hizmet okulu Sirius Kız Koleji öğrencisi Zynab Al Harbiya dedesini ziyaret etmek için gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

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Bağdat'ta ailecek gittikleri restoranda yemek yiyen ve sonrasında kuzeniyle karşı yoldaki dondurmacıya giden Zynab, burada IŞİD teröristleri tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 17 kişiden biri oldu. 

Bütün Avustralya'yı üzen bu gelişme ulusal çapta haber oldu. Avustralya devlet radyosu SBS Türkçe Servisi, konuyla ilgili Melbourne Sirius Kız Koleji müdürü Mehmet Çiçek ile canlı bağlantı yaptı, hayatını kaybeden Irak asıllı Avustralyalı Zynab'i anlattırarak paylaştıkları acıyı dinleyenlere duyurdu.

Irak'taki savaş nedeniyle Avustralya'ya iltica eden bir ailenin kızı olan Zynab, derslerinde de oldukça başarılıydı.

Okulda çok sevilen ve hayatını kaybetmesiyle herkesi şok eden 7. sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Zynab için okul yönetimi de bir açıklama yayınlayarak medyadan aile mahremiyetine saygı gösterilmesi talep edildi.

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