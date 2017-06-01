AKP Zarrab'ın avukatına 60 milyon dolar haraç vermiş!







Bizimkisi bir nevi kendi kendine işkence.





Her gün şafak sökerken, yaz kış demeden Havuz'a dalıyoruz.





Yalan, iftira, kara proganda...





İnsanda ne psikoloji kalıyor ne moral.





Bugün de öyle başladı gün.





Yeni Şafak'ta bir haber:





'ŞİKE AVUKATINA HARAÇ VERİLMİŞ'





Koca Trabzon camiasının elinden şampiyonluk kupasını aldıkları yetmiyormuş gibi bir de haraç veren zavallı gibi göstermişler.





Haber hemen manşetin yanına konmuş.





Burnuma bir mandal takıp başladım okumaya.





Ama ne kanalizasyon...





Aynen alıntılıyorum:





"FETÖ’nün Şike Kumpası sürecinde Trabzonspor’u da haraca bağladığı ortaya çıktı. Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener ile eski Asbaşkanı Nevzat Şakar’ın avukatlığını yapan Ali Çelik, örgütün ‘İstanbul Adliyesi İmamı’. Çelik’e kulüp kasasından tam 2 milyon 713 bin TL ödeme yapıldı"





Allah Allah diyor insan!





İddia çok büyük.





Öyle ya milyonlarca seveni olan Trabzonspor Cemaat'e haraç vermiş!





Haberin devamında Ali Çelik'in seceresi dökülmüş.





Kimle oturmuş kalkmış, hangi davalara bakmış, hangi hakim ve savcılarla görüşmüş...





14 yıl boyunca Emniyet'in resmi avukatlığını yapan bir insanın hakim savcı ve polislerle görüşmesi kadar daha ne olabilir?





Doğrudan suça bir konu var mı bu görüşmelerde?





Hayır...





Haberde de böyle bir bilgi yok zaten.





Amaç, avukata 'Cemaatçi' 'FETÖ'cü' etiketi yapıştırmak...





Tamam anladık da kulüp kasasından 2011-2015 yılları arasında Ali Çelik'e ödenen 2 milyon 713 bin lira ne?





Avukatın kendi ifadesinden ( Yeni Şafak'taki haberden) aktaralım:





“Bu havaleler Trabzonspor’un Başkanı Sadri Şener ve Futbol Şube Sorumlusu Nevzat Şakar’ın savunma ücreti olarak Trabzonspor A.Ş. ve Trabzonspor Derneği’nin KDV dahil toplam olarak yaptıkları ödemedir. Para resmi sözleşme karşılığı geldi ve faturalandırıldı.”





Yalan mı söylüyor avukat?





Şu ana kadar Trabzonspor Kulubü'nden yalanlama gelmedi.





2 yıl önce biten ödemeyle ilgili Sadri Şener ve Nevzat Şakar savcılığa 'rüşvet' ya da 'haraç' ile ilgili her hangi bir şikayette bulundu mu?





O da yok...





Gelelim yazının başlığına.





AKP Zarrab'ın avukatına 60 milyon dolar nasıl haraç verdi?





Yeni Şafak'ın haberini görünce hatırladım.





17 Aralık'ın baş şüphelisi İranlı işadamı ABD'de tutuklanınca adeta bir avukat ordusu tuttu.





Onlardan biri ABD’nin en ünlü ‘celebrity’ avukatlarından 67 yaşındaki Benjamin Brafman.





Michael Jackson’ı küçük çocukları taciz etmesi suçlamalarına karşı, IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn’ı bir bir otel çalışanına tecavüz etme suçlamalarına karşı savunan avukat da oydu.





YILLIK 60 MİLYON DOLAR HARAÇ!





O avukat, Sarraf’ı savunmak için yıllığı 60 milyon dolarlık bir kontrat yaptı.





Yanlış duymadınız tam 60 milyon Amerikan doları.





Üstelik kontratta kefalet talebinin kabul edilmesi gibi olumlu gelişmelerde ödenecek bonusları da içeriyor.





Bu miktar, bonusları saymadan, ayda 5 milyon dolar eder.





Yani günlük yaklaşık 170 bin dolar!





Peki kim ödüyor bu parayı?





Brafman'ın yönetimindeki avukat ordusu içinde eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski Amerika Adalet Bakanı Michael Mukasey de var.





Giuliani ve Mukasey'e ne kadar ödendiğini şimdilik bilmiyoruz.





Ama pek ala Yeni Şafak gibi sorabiliriz;





Kim veriyor Zarrab'ı savunması için Brafman'a bu rüşveti?





Brafman kimden yılda 60 milyon dolar rüşvet alıyor?





Zarrab'ın yargılandığı mahkemenin başkanı hakim Berman, 3 Mayıs'taki duruşmada avukatlara açık açık "Paranızı Türkiye mi ödüyor?" diye sordu:





“Giuliani ile Mukasey’in ve onların bağlı olduğu hukuk büroların ücretlerinin, Reza Zarrab’ın dışında, İran mı? Halk Bankası mı? Türkiye mi? ABD’mi ödüyor? Cevap evet ise, lütfen açıklayın”





Avukatlar Halkbank ve Türkiye'yi cevabın dışında tutarak yanıtladı.





Brafman iki avukatın ücretinin İran tarafından ödenmediğini savundu.





Aslında bu açıklama susma yoluyla ücretlerin Türkiye tarafından kabulü anlamına geliyor.





Yazıyı Yeni Şafak'a bir Havuz problemi sorusuyla bitirelim:





4 yıl için Trabzonspor avukatına ödenen 2 milyon 713 bin lira 'haraç' ise 1 yıl için Zarrab'ın avukatına ödenen 60 milyon dolar ( yaklaşık 215 milyon lira) nedir?





NOT: Yazı Fatih Akalan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır





Yeni Şafak'ın haberi:







