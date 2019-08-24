Samanyolu Haber /Gündem / Ağır hastaydı ısrarla cezaevinde tutuldu, tahliye edildikten iki hafta sonra vefat etti /24 Ağustos 2019 11:53

Ağır hastaydı ısrarla cezaevinde tutuldu, tahliye edildikten iki hafta sonra vefat etti

KHK mağduru olan ve sonrasında tutuklanarak cezaevine konan öğretmen Tacettin Toprak, hapishanede ilerleyen kanser hastalığı sebebiyle bu sabah hayata gözlerini yumdu.

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İleri düzeyde mesane kanseri olan Tacettin Toprak, cezaevinden tahliye talep etmiş ancak bu isteği hastalık ileri düzeye ulaşana kadar reddedilmişti. Kanser hastalığı vücuduna yayıldıktan sonra tahliye kararı verilen öğretmen Tacettin Toprak yoğun bakımdaki hayat mücadelesini bu sabah kaybetti. 

36 yaşındaki Tacettin Toprak, eşi ve iki minik evladının gözleri önünde ölüme sürüklendi. Toprak’ın vefat haberini İnsan hakları savunucu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu verdi.

36 yaşındaki KHK mağduru öğretmen, geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakırken bugün Manisa Kırkağaç’ta toprağa verilecek.

GERGERLİOĞLU DUYURUNCA TAHLİYE ETTİLER

Milletvekili Gergerlioğlu, 8 Ağustos’ta Tacettin Toprak için mahkemeye “Tahliye edin” çağrısı yapmıştı. İki gün sonra tahliye edilen Toprak’ın doktor raporlarının hiçe sayılarak aylarca içeride tutulduğunu ve bu nedenle de hastalığının ilerlediğini kaydeden Gergerlioğlu, tahliye kararı vermeyen mahkemeye tepki göstermiş  ve “Ölene kadar mı tutacaksınız? Tabutta mı tahliye edeceksiniz” diye sormuştu.

Tacettin Toprak, iki haftadır hastanede makineye bağlı olarak tedavi görüyordu
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