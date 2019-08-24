Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da polis aracı devrildi: 6 yaralı /24 Ağustos 2019 12:44

Diyarbakır'da polis aracı devrildi: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2’sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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