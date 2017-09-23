Samanyolu Haber /Gündem / İdlib operasyonuna kaç askerin katılacağı belli oldu /23 Eylül 2017 10:25

İdlib operasyonuna kaç askerin katılacağı belli oldu

Birkaç gün içinde başlayacağı belirtilen İdlib operasyonu için 20 bin askerin sınırda olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Astana Zirvesi’nde alınan kararlar kapsamında bölgeye kısa süre içinde büyük bir operasyon yapılması bekleniyor. 

Birkaç gün içinde başlayacağı belirtilen İdlib operasyonu için 20 bin askerin sınırda olduğu öğrenildi.

Operasyon planlarının gizli tutulduğu belirtilirken, İdlib’e bir kaç noktadan girileceği değerlendiriliyor. 

TEZKERE TBMM'DE

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, AKP grubunun 213 imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

Sol.org.tr
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