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ABD'den dönen Erdoğan İran'a gidiyor
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ABD'den dönen Erdoğan İran'a gidiyor
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23 Eylül 2017 10:21
ABD'den dönen Erdoğan İran'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ü İran'a gidecek.
ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ekim Çarşamba günü İran'a gidecek.
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