Şimdi de İran füze denemesi yaptı





İran devlet medyasına göre, 2 bin kilometre menzili olan yeni balistik füze denemesi başarıyla gerçekleştirildi. Denemenin nerede ve ne zaman yapıldığı ise açıklanmadı.





2 bin kilometrelik menzil, İran'ın Romanya'dan Pakistan'a kadar olan geniş bir çevreyi vurabilmesi anlamına geliyor.





Dün yapılan askeri törende İran Devrim Muhafızları yeni balistik füzeyi gözler önüne sermişti. Füzenin farklı savaş başlıklarına uyumlu olduğu da vurgulanmıştı.





Aynı askeri törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de "Askeri gücümüzü caydırıcı olması için arttıracağız. Füze yeteneklerimizi yükselteceğiz. Ülkemizi savunmak için kimseden izin almayacağız" demişti.





Trump nükleer anlaşmayı bozacak mı?





ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde İran'la imzalanan nükleer anlaşma aleyhinde daha fazla konuşuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda "İran'la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız" ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü de gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermişti. İran’la nükleer anlaşmayı iptal edip etmemek konusunda karar verdiğini söyleyen Trump, kararının ne olduğunu ise açıklamamıştı.





Eğer Ekim ayında Trump, İran’ın anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul etmezse, ABD Kongresi’nin yeniden yaptırım uygulayıp uygulamamaya karar vermesi için önünde 60 gün olacak.





Trump, selefi Barack Obama’nın yönetimde olduğu 2015’te P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmaya karşı çıktığını, ABD Başkanı seçilmeden önceki kampanyasında defalarca vurgulamıştı.