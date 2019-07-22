Samanyolu Haber /Dünya / İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 41 ölü /22 Temmuz 2019 20:19

İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 41 ölü

İdlib’e bağlı Maret el Numan’daki bir sebze pazarını da hedef alan hava saldırılarında en az 41 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. Papa Francis, Esad’a gönderdiği mektubunda duyduğu “derin endişeye” vurgu yaptı.

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Suriye’de muhaliflerin son kalesi olan İdlib’i hedef alan hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı artıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün bir açıklama yaparak İdlib vilayetinin Maret el Numan ilçesindeki sebze pazarını da hedef alan hava saldırılarında en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Gönüllü çalışanlarından birinin de saldırıda hayatını kaybettiğini açıklayan Beyaz Baretliler, pazar alanında arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Hava saldırıları üzerine ilçe halkının, kimisi yalın ayak, çocukları ile birlikte bölgeden kaçtığı bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi gibi Beyaz Baretliler de hava saldırılarından Rusya’yı sorumlu tutuyor. Moskova ise bu suçlamayı reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, “İngiltere ve ABD tarafından finanse edilen Beyaz Baretliler örgütünün anonim temsilcilerinin Maret El Numan’da bir pazarın Rus savaş uçakları tarafından hedef alındığı iddiası yanlış” açıklamasını yaptı.

Dün yine Rus uçaklarının İdlib’i hedef alan hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerden 7’sinin çocuk olduğu, saldırıda AFP ajansı için de çalışan 22 yaşındaki gazeteci Enes El Cab’ın da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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