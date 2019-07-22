[FLAŞ] Nijerya’da dört Türk vatandaşı kaçırıldı

Kwara eyaleti polis sözcüsü Okasanmi Ajayi, Associated Press’e yaptığı açıklamada olayın Cumartesi akşamı Kwara eyaletinde yer alan Edu bölgesindeki Gbale köyünde gerçekleştiğini belirtti.







Sözcü Ajayi, Türkleri kurtarmak ve olaya karışanları yakalamak için bölgeye polislerin konuşlandırıldığını söyledi.





Bu ay içinde Nijerya’da ikinci defa Türk vatandaşları kaçırıldı.





13 Temmuz’da Nijerya kıyılarında deniz korsanları bir Türk bayraklı gemiye saldırmış ve 10 Türk vatandaşını kaçırmıştı. Kaçırılan 10 Türk vatandaşı hâlâ kurtarılabilmiş değil.





Nijerya’da fidye için yabancıları kaçırma olayları sık sık yaşanıyor.