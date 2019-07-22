Ve ilk kez yan yana geldiler

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden ve eski devlet bakanı Süleyman Arif Emre'nin cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Ataşehir'de Mimar Sinan Camii'nde kılındı.







Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) kopan ve Ali Babacan ile yeni parti kurma çalışmaları yapan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu Emre'nin cenaze namazında yan yana geldi.





Milli Görüş'ün önde gelen isimlerini Süleyman Arif Emre 96 yaşında vefat etti. Emre'nin cenaze namazında yeni parti için harekete geçen Abdulluh Gül, Ali Babacan ile AKP'ye sert eleştiriler yönelten eski başbakan Ahmet Davutoğlu yan yana saf tuttu. Cenazeye AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmaması dikkati çekti. Erdoğan'ın damadı ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ise 2'nci safta yer aldı.





FOTOĞRAFLARI GÜL'ÜN OFİSİ PAYLAŞTI





Cenazede Gül ile Davutoğlu'nun yan yana saf durduğu görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da cenaze namazına katıldı. Karamollaoğlu, Gül ile el sıkıştı.





Cenazedeki fotoğraflar Abdullah Gül’ün ofisinin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.



