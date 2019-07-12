İdari kararla pasaportları iptal eden hükümet şimdi de 'kaldırmak için yasa lazım' diyor

Gazeteduvar.com'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler’le (KHK) ihraç edilen yaklaşık 125 bin kamu çalışanına getirilen pasaport yasağı ile ilgili düzenleme hazırlığı yapılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bu konuda Adalet Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu, yargı paketi içerisinde çıkabileceğini söyledi.





OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerle kamu görevinden ihraç edilenlerin pasaportları iptal edilirken kimlik numaralarına da şerh konuldu. Böylece yeni pasaport almaları da engellendi. Aynı dönemde ihraç edilenlerin yakınlarına da pasaport tahdidi geldi. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 150 bin kişinin tahdidini parça parça kaldırdı. İhraç edilenlerin yurt dışı yasakları ise haklarında soruşturma olup olmamasına bakılmaksızın devam ediyor. Mahkemelerde yurt dışı yasağının kaldırılması yönünde kararlar da idari şerh nedeniyle uygulanmıyor.







120 binin üzerinde ihraç edilen kamu personelini ilgilendiren bu durum Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda gündeme geldi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “KHK’liye pasaport verilmiyor. Bu aslında anayasal seyahat hürriyetini çiğnemektir, gasp etmektir” dedi.





İNCE: KANUNİ DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR





İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, pasaport konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, “Haksızlığa uğrayan, herhangi bir pasaport hakkı olup da alamayan varsa, onların hepsini yaptığımız çalışmayla tamamladık ama KHK’liler konusunda kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç var, bu düzenleme yapıldığı takdirde, Meclisimizden bu kanun çıktığı anda biz uygulamayı ona göre aynı anda yapacağız, bu konuda da Adalet Bakanlığının bir çalışması olduğunu biliyorum” dedi.





İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da Bakan Yardımcısı İnce’yi doğruladı, “Benim de o konuda bilgim var, çalışma yapılıyor” dedi. Bakan Yardımcısı İnce, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanması gündeme gelen yargı reformu teklifine gönderme yaparak, “yargı paketi içerisinde belki de bu çıkacaktır diye tahmin ediyorum” dedi.





GERGERLİOĞLU: ANAYASAYI ÇİĞNEYEN YASAK





KHK’lilere yurt dışı yasağını sık sık Meclis’te gündeme getiren Gergerlioğlu, bu konuda bir çalışma yapıldığını bakan yardımcısının açıklamasıyla öğrendiklerini, ancak içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinemediklerini söyledi. İlgililerden bu konuda açıklama beklediklerini belirten Gergerlioğlu şöyle konuştu: “Suç işleyen insanlar bile mahkeme kararı kaldırıldıktan sonra yurt dışına çıkabiliyor. Ama KHK ile ihraç edilenlere şu an ilelebet yurt dışı yasağı var. Bu kabul edilebilir, dünyaya anlatılabilir bir durum değil. 3 yıldır hiçbir adım atılmadı. 100 binin üzerinde insan var. Bunların içinde tedavi için yurt dışına çıkmak isteyenler var. Hacca gitmek isteyenler var. Yurt dışında akademik çalışmalara, çeşitli panel ve konferanslara davet edilenler var. Ben de milletvekili olmadan önce bir panel davetine sadece açığa alınmış olmama karşın gidememiştim. KHK’li olup soruşturma açılmayan binlerce kişi var. Soruşturmaya uğrayıp takipsizlik kararı alanlar var. Beraat edenler var. Ama herkese aynı yasak sürüyor. Bu anayasayı çiğneyen bir yasaktır. Bir an önce kaldırılması gerekiyor.”





Bakan Yardımcısı İnce’nin yasal düzenleme yapılacağına açıklamasına mesafeli yaklaşan Gergerloğlu, “Daha önce de verilmiş sözler var. Ne yazık ki sözler yerine gelmiyor. Artık bürokratların sözlerine inanmakta güçlük çekiyoruz. Bu açıklamalara da soru işareti koyuyoruz” dedi.





‘İDARİ KARAR, YASAYA GEREK YOK’





KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Dinçer Demirkent ise idari bir kararla bu yasağın uygulandığını hatırlatarak, bunun için yasal bir düzenlemeye gerek olmadığını söyledi.