Jandarma'ya operasyon: 46 muvazzaf asker gözaltında





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 46'sı muvazzaf 49 asker hakkında gözaltı kararı verdi.







LOJMANLARDA GÖZALTI İŞLEMİ





Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne bağlı polisler sabah erken saatlerde Ankara dahil 22 şehirde askerlerin bulunduğu lojmanlara baskın düzenledi.





Bir teğmen ve 48 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Askerlerin 46'sının muvazzaf olduğu ikisinin görevden uzaklaştırıldığı, birinin ise emekli olduğu kaydedildi.





Gözaltına alınan askerler Emniyet'e götürüldü.









Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik soruşturmalarda bu kez adres Jandarma Genel Komutanlığı oldu.