Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma'ya operasyon: 46 muvazzaf asker gözaltında /12 Temmuz 2019 10:49

Jandarma'ya operasyon: 46 muvazzaf asker gözaltında

Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon düzenlendi. 46'sı muvazzaf 49 asker gözaltı hakkında kararı verildi.

SHABER3.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik soruşturmalarda bu kez adres Jandarma Genel Komutanlığı oldu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 46'sı muvazzaf 49 asker hakkında gözaltı kararı verdi. 

LOJMANLARDA GÖZALTI İŞLEMİ

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne bağlı polisler sabah erken saatlerde Ankara dahil 22 şehirde askerlerin bulunduğu lojmanlara baskın düzenledi. 

Bir teğmen ve 48 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Askerlerin 46'sının muvazzaf olduğu ikisinin görevden uzaklaştırıldığı, birinin ise emekli olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan askerler Emniyet'e götürüldü.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Jandarma'ya operasyon: 46 muvazzaf asker gözaltında Sonraki Haber >>

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:57:38