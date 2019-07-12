Samanyolu Haber /Dünya / Uçak türbülansa girdi: 35 yaralı /12 Temmuz 2019 10:35

Uçak türbülansa girdi: 35 yaralı

Vancouver-Sydney seferini yapan "Air Canada" uçağının türbülansa girmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Perşembe akşamı 269 yolcu ve 15 mürettebatı ile Kanada’nın Vancouver kentinden Avustralya’nın Sydney şehrine gitmekte olan Kanada Havayolları'na ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Pasifik Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girdi.

Hawaii’nin başkenti Honolulu’da acil iniş yapan uçakta 9'u ciddi olmak üzere 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kanada Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre bir kişi hariç tüm yaralı yolcular hastaneden taburcu edildi.

'İnsanlar uçağın tavanına çarptı'

Uçaktaki yolculardan Avustralyalı Jess Smith sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, uçağın sallanmaya başlamasıyla uyandığını ve insanların uçağın tavanına çarptığını gördüğünü söyledi.

Bir başka yolcu Tay Maggs ise ‘‘Burnum ezildi ve ağrıyor. Şimdi neden her zaman emniyet kemerini takmam gerektiğini biliyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Kanada Havayolları Avustralya’ya uçuşun cuma öğle saatlerinde yeniden planlandığı duyurdu.

Mart ayında Türk Hava Yolları'na ait bir uçak New York Havalimanı'na yaklaşırken şiddetli türbülansa girmiş ve 28 yolcu ile 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı.
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