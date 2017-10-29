Samanyolu Haber /Kültür / 'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler' /29 Ekim 2017 18:40

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Pazartesi yayınlanacak yeni sohbetinde hapishanelere konan mazlumlar ve zorunlu muhacirler konu ediliyor

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

Fethullah Gülen Hocaefendi bu haftaki Bamteli sohbetinde hapislerde bulunan kadın ve erkek binlerce insanı ile ailelerinden, vatanlarından koparılan mazlumları anarak 'bazen hapishanelerde namaz kılmaya bile müsaade edilmiyor, bazen bu insanları dövüyorlar. İlle de bizim dediğimizi diyeceksin, yazılana imza atacaksın, ifade vereceksin' deniyor. Bu gibi durumlarda insanın içine kan damlaması, kalbin ritminin ona göre atması, kendini iğneli bir fıçının içinde hissetmesi öyle keskin bir duadır ki Kulub'ud Daria'yı baştan aşağı okusanız bu dua kadar etkili olamaz'' dedi.

Bir kısmı sosyal medyada verilen sohbetin tamamı Pazartesi günü yayınlanacak
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'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

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