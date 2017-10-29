Samanyolu Haber /Gündem / Aydın'da kaleşnikoflu kavga: İki ölü 10 yaralı /29 Ekim 2017 20:29

Aydın'da kaleşnikoflu kavga: İki ölü 10 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Aileler sokak ortasında kalaşnikofla çatıştı.

SHABER3.COM

Çatışma sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Aileler arasındaki gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 aile, Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Yazıcı'nın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

İki aileden yaralanan 3'ü ağır 11 kişi ise Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Kaygusuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bir pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Öte yandan, aileler arasındaki gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aydın'da kaleşnikoflu kavga: İki ölü 10 yaralı Sonraki Haber >>

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

Aralarındaki her meseleyi meşveret ile çözerler

Aralarındaki her meseleyi meşveret ile çözerler

Ses ver Dünya!.. 668 bebek hapiste... Özgürlükleri senin elinde...

Ses ver Dünya!.. 668 bebek hapiste... Özgürlükleri senin elinde...

668 Bebek ve 17 Bin kadın hapiste

668 Bebek ve 17 Bin kadın hapiste

Erdoğan casuslukla suçlamıştı...

Erdoğan casuslukla suçlamıştı...

Bir bisiklete kaç kişi binebilir?

Bir bisiklete kaç kişi binebilir?

ABD'ye sert sözler

ABD'ye sert sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:02:36