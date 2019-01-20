İçecek ambalajlarına da depozito geliyor









Kurum, 2023 yılında sıfır atıkta yıllık 20 milyar lira tasarruf elde edileceğini, en az 100 bin vatandaşın iş sahibi olacağını iddia etti.





BELEDİYELERE KATI ATIK DESTEĞİ VERİLECEK

Plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Kurum, şunları kaydetti: “2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz. Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerimiz bakanlığımızca desteklenecektir. Böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacaktır.”





2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75’ine hizmet verilirken KAP kapsamında 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verilmesi hedefleniyor.









1 Ocak’tan itibaren plastik poşetler 25 kuruştan satılıyor. Uygulama ile plastik poşet kullanımının yüzde 65 azaldığı tahmin ediliyor.