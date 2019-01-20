Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Hatay Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı /20 Ocak 2019 18:43

CHP'li Hatay Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerdeki adayı olan Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerinde mültecilere verilen vatandaşlık hakkı ile bir Suriyelinin başkan adayı olması durumunda seçimi kazanabileceğini söyledi. 




Soruşturmanın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın, “Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan’ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay’ı kazanabilecek durumda olabilecek” sözleri üzerine açıldığı belirtiliyor.


 
Soylu, Gaziantep’te açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan Bakan Soylu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler hakkında şunları söyledi:

“Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye’yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir.”

Bakan Soylu ayrıca, “Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23’ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz.” ifadelerini kullandı.
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