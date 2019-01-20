Almanya’da hangi işçi ne kadar kazanıyor? İşte rakamlar...

Havaalanı güvenlik çalışanları, istedikleri 20 euro saat ücretini aldıkları takdirde bir çok mesleği de ortalama kazançta geride bırakacak. İşte mesleklere göre Almanya’da saat ücretleri....





İŞTE Almanya’da mesleklerin ortalama brüt kazanç çizelgesi:





Çağrı merkezi: Saat ücreti 10.91 Euro. Ayda bin 746 euro.

Tezgahtar: Saat ücreti 12.12 Euro, ayda bin 939 Euro.

Özel güvenlik: Saat ücreti 13.12 euro, ayda 2 bin 99 euro.

Otel görevlisi: Saat ücreti 13.14 euro, ayda 2 bin 102 euro.

Posta dağıtıcısı: Saat ücreti 13.62 euro, ayda 2 bin 179 euro.





Depo çalışanı: Saat ücreti 13.99 euro, ayda 2 bin 238 euro.



Kuaför: Saat ücreti 14.08 euro, ayda 2 bin 253 euro.

İnşaat işçisi: Saat ücreti 15.18 euro, ayda 2 bin 429 euro.

Fırıncı: Saat ücreti 15.49 euro, ayda 2 bin 478 euro.

Havaalanı güvenlik asistanı: Saat ücreti 17.16 euro, ayda 2 bin 745 euro.

Polis memuru: Saat ücreti 17.47 euro, ayda 2 bin 795 euro.

Belediye temizlik işçisi: Saat ücreti 17.65 euro, ayda 2 bin 824 euro.

Araba tamircisi: Saat ücreti 18.38 euro, ayda 2 bin 941 euro. Yaşlı bakım çalışanı: saat ücreti 18.45 euro, ayda 2 bin 952 euro.



İtfaiye çalışanı: Saat ücreti 18.78 euro, ayda 3 bin 5 euro.

Hemşire: Saat ücreti 18.78 euro, ayda 3 bin 5 euro. Anaokulu eğitmeni: saat ücreti 18.91 euro, ayda 3 bin 26 euro.

Sigortacı: Saat ücreti 22.68 euro, ayda 3 bin 629 euro.

Makine mühendisi: Saat ücreti 27.14 euro, ayda 4 bin 342 euro.