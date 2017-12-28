Samanyolu Haber /Gündem / Adana’da karakol yakınında patlama! /28 Aralık 2017 19:45

Adana’da karakol yakınında patlama!

Seyhan ilçesindeki Hürriyet Polis Karakolu'nda patlama meydana geldi. Polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Adana’dan akşam saatlerinde bir  son dakika haberi geldi.  Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu’nun yakınında saat 19.10 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişe yarattı. Patlamanın heman ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SES BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi’nin karşısında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Maskeli bir kişinin sokağa girdikten kısa süre sonra patlamanın olduğu saptandı. Polis merkezinin karşısında bulunan sokak üzerindeki elektrik direğinin altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yaralananın olmadığı, çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldıği belirtildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adana’da karakol yakınında patlama! Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:09:15