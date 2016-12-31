Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da mum bitti /31 Aralık 2016 13:47

İstanbul'da mum bitti

Elektriklerin kesilmesiyle birlikte vatandaşlar İstanbul'da mumu mumla arar hale geldi

SHABER3.COM

Halkın muma hücum etmesi bakkalların stoklarını eritti. Bakkallar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Mum eskisi kadar revaçta değil. Piyasada mum sıkıntısı oluyor" açıklamasını yaptı.
 
Sözcü'den Cem Mumay'ın haberine göre, Türkiye Bakkallar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken bakkallardaki mum sıkıntısı hakkında, ” Mum bizim zamanımızda vardı. Mum artık neredeyse süs mumları dışında piyasada yok. Bunun hatırı sayılır bir üreticisi de yok” dedi.

Bakkallar için asıl problemin buzdolaplarının çalışmaması olduğunu söyleyen Palandöken, “İnsanlar yılbaşı hazırlıkları yapacaklar. Meze çeşitleri falan hepsi bozulacak. Özel günler bizim satışlarımız için çok önemlidir. Maalesef 2016’yı böyle kapatıyoruz” diye konuştu.
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