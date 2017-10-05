Samanyolu Haber /Spor / Terim UEFA'nın önemli organizasyonuna çağrılmadı /05 Ekim 2017 15:29

Terim UEFA'nın önemli organizasyonuna çağrılmadı

TFF'nin görevine son verdiği Fatih Terim, 24. Uluslararası UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'ne çağrılmadı.

SHABER3.COM

Posta'nın aktardığına göre, 24. Uluslararası UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri 8-10 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenecek.
Seminerde Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, teknik direktör Mustafa Denizli, Trabzonspor camiasının tanınan ismi Özkan Sümer ve UEFA Pro-Lisans yetkilisi iki yabancı isim konuşmacı olarak yer alacak.

KONUŞMACI DA DEĞİL KATILIMCI DA

Geçen yıllarda UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşmacı olarak yer alan Fatih Terim, bu sefer konuşmacılar ve katılımcılar arasında yer almadı. 

Seminere katılacak isimler şöyle:

Servet Yardımcı — TFF Başkanvekili
Mircea Lucescu — Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü 
Walter Gagg — Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Başkanı
Özkan Sümer — TÜFAD Onursal Başkanı
Mustafa Denizli — A Milli Takım Eski Antrenörü
Şenes Erzik — UEFA Eski Asbaşkanı
Metin Türel — TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı
Ersun Yanal — Trabzonspor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas- Genç Milli Takımlar Sorumlusu
Samet Aybaba- Sivasspor Teknik Direktörü
Abdullah Avcı — M. Başakşehir Teknik Direktörü
Mehmet Özdilek — (Teknik Direktör)
Ertuğrul Sağlam — (Teknik Direktör)
Okan Buruk- Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü
Tamer Tuna — Göztepe Teknik Direktörü
Erkan Sözeri — Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü
Bülent Uygun- (Teknik Direktör)
Rıza Çalımbay — (Teknik Direktör)
Kemal Özdeş- Kasımpaşa Teknik Direktörü
Şenol Güneş —Beşiktaş Teknik Direktörü
Mesut Bakkal- Gençlerbirliği Teknik Direktörü
Reşit Akçay — A. Konyaspor Teknik Direktörü 

Öte yandan lisans yenileme işlevini de üstlenen seminere iki kez üst üste katılmayan teknik direktörlerin takım çalıştırması mümkün değil.
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