Anayasa Mahkemesindeki dava sayısı 100 bini aştı









Zühtü Arslan, AYM'nin 55'inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Mahkememiz, açık anayasal hükmü dikkate alarak, OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir. Diğer yandan Anayasa koyucunun söz konusu kararnamelere ilişkin yargısal denetimi, parlamento onayından sonra öngördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim TBMM tarafından kabul edilerek, kanunlaşan bazı OHAL KHK'ları hakkında AYM'ye iptal davaları açılmış; bu davalarda ilk inceleme aşamaları tamamlanmış ve esas incelemeye geçilmiştir" dedi.





Arslan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından mahkemeye yapılan kişisel başvuruların sayısında artış olduğunu da sözlerine ekledi.



