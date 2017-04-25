Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesindeki dava sayısı 100 bini aştı /25 Nisan 2017 13:08

Anayasa Mahkemesindeki dava sayısı 100 bini aştı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve geçen hafta içerisinde üçüncü kez üç ay daha uzatılan olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) denetleme yetkilerinin olmadığını söyledi.

SHABER3.COM



Zühtü Arslan, AYM'nin 55'inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Mahkememiz, açık anayasal hükmü dikkate alarak, OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir. Diğer yandan Anayasa koyucunun söz konusu kararnamelere ilişkin yargısal denetimi, parlamento onayından sonra öngördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim TBMM tarafından kabul edilerek, kanunlaşan bazı OHAL KHK'ları hakkında AYM'ye iptal davaları açılmış; bu davalarda ilk inceleme aşamaları tamamlanmış ve esas incelemeye geçilmiştir" dedi.

Arslan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından mahkemeye yapılan kişisel başvuruların sayısında artış olduğunu da sözlerine ekledi.

AYM Başkanı'nın konuşmasında verdiği bilgiye göre, 2016 yılında 15 Temmuz gününe kadar 12 bin 712 bireysel başvuru yapılırken, yılın son 5,5 ayında bu sayı beş kattan fazla artarak 68 binin üzerine çıktı.

Arslan ayrıca, 2017 yılının başlamasıyla birlikte de olağan dönemlerin üzerinde başvuru gelmeye devam ettiğini ve mahkemenin önünde şu an tam 101 bin 557 adet derdest başvuru olduğunu da ifade etti.

Hukuki anlamı olarak derdest, bir davanın görülmekte olması, yani devam ediyor olması anlamına geliyor.

Türkiye'de 2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle birlikte AYM'ye bireysel başvuru hakkı getirildi. Bireyler, Anayasa'da belirtilen hakların kamu gücüyle yapılan işlem nedeniyle ihlal edilmesi halinde konuyu AYM'ye götürebiliyor.
<< Önceki Haber Anayasa Mahkemesindeki dava sayısı 100 bini aştı Sonraki Haber >>

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

19 ev bir anda suya gömüldü

19 ev bir anda suya gömüldü

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:36