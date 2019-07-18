Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yen iddia /18 Temmuz 2019 21:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yen iddia

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinin genel müdürlerinin tamamının istifa ettiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Ekrem İmamoğlu, başkan seçilmesinin ardından belediyedeki görevlerinden istifa ettiğini bildiren isimlerin, belediye iştiraki şirketlerdeki görevlerinden ayrılmamasına dair başlayan tartışma bugün sona erdi.

İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm iştirak şirketlerinin genel müdürleri bugün istifa etti.

İmamoğlu, 2 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul 39. Noterliği aracılığıyla belediye iştiraklerinden yönetimlerinin yenilenmesini ihbarname ile istemişti. 

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, görevlerinden istifa eden belediye bürokratlarının belediye iştiraklerindeki pozisyonlarını bırakmadıklarını belirterek, "İstifa edenlerin iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler." demişti.

İBB İŞTİRAKLERİ

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