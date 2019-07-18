Süper Lig’in başlama tarihi belli oldu

İlk yarısı 30 Aralık 2019’da sona erecek Süper Lig’in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig’de sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak.







2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:





3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor





6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş





9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray





13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray





16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş





Süper Lig'de 1. hafta maçları:





•Sivasspor - Beşiktaş

• Fenerbahçe - Gazişehir

• Yeni Malatyaspor - Başakşehir

• Gençlerbirliği - Rizespor

• Kasımpaşa - Trabzonspor

• Kayserispor - Alanyaspor

• Konyaspor - Ankaragücü

• Denizlispor - Galatasaray

• Göztepe- Antalyaspor





TFF 1. Lig ise 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 2 Mayıs 2020’de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.





TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise normal sezon 1 Eylül 2019’da başlayıp, 25 Nisan 2020’de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak. TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.