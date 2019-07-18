Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’in başlama tarihi belli oldu /18 Temmuz 2019 21:18

Süper Lig’in başlama tarihi belli oldu

Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 2019-2020 sezonu 16-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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İlk yarısı 30 Aralık 2019’da sona erecek Süper Lig’in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig’de sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:

3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş

9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray

13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

Süper Lig'de 1. hafta maçları:

•Sivasspor - Beşiktaş
• Fenerbahçe - Gazişehir
• Yeni Malatyaspor - Başakşehir
• Gençlerbirliği - Rizespor
• Kasımpaşa - Trabzonspor
• Kayserispor - Alanyaspor
• Konyaspor - Ankaragücü
• Denizlispor - Galatasaray
• Göztepe- Antalyaspor

TFF 1. Lig ise 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 2 Mayıs 2020’de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise normal sezon 1 Eylül 2019’da başlayıp, 25 Nisan 2020’de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak. TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.
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