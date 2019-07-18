Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla yarın tahliye oluyor /18 Temmuz 2019 21:36

Hakan Atilla yarın tahliye oluyor

ABD'de Rıza Sarraf davasında yargılanıp 32 ay hapis cezası alan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla yarın tahliye ediliyor. Atilla'nın Türkiye'ye sınır dışı edileceği bildirildi.

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New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Rıza Sarraf davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, yarın tahliye oluyor.

Pensilvanya eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevinde hapis cezasını tamamlayan Atilla’nın Türkiye’ye sınır dışı edileceği bildirildi.

Atilla’nın avukatı Halil Uzun, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada dün cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, “Türkiye’ye döneceği için çok heyecanlı” dedi.

Avukat Uzun, Atilla’nın yarın cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, “Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye’ye dönecek” dedi.

Avukat Uzun, Atilla’nın Türkiye’ye dönüşünün ardından New York’ta devam eden temyiz mahkemesinin süreceğini belirterek, “Hakan Atilla, suçsuz yere hapis cezası aldı. Halen devam eden temyiz mahkemesinin de onun suçsuzluğu yönünde karar almasını bekliyoruz. Atilla’nın Türkiye’ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak” dedi.
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