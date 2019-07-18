New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Rıza Sarraf davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, yarın tahliye oluyor.





Pensilvanya eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevinde hapis cezasını tamamlayan Atilla’nın Türkiye’ye sınır dışı edileceği bildirildi.





Atilla’nın avukatı Halil Uzun, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada dün cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, “Türkiye’ye döneceği için çok heyecanlı” dedi.





Avukat Uzun, Atilla’nın yarın cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, “Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye’ye dönecek” dedi.





Avukat Uzun, Atilla’nın Türkiye’ye dönüşünün ardından New York’ta devam eden temyiz mahkemesinin süreceğini belirterek, “Hakan Atilla, suçsuz yere hapis cezası aldı. Halen devam eden temyiz mahkemesinin de onun suçsuzluğu yönünde karar almasını bekliyoruz. Atilla’nın Türkiye’ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak” dedi.